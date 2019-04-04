Iğdır’da 15 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı

HDP’nin belediye başkanlığını kazandığı Iğdır’da valilik kararıyla 15 gün gösteri ve toplantılar yasaklandı.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Yaşar Akkuş, 22 bin 227 oy alarak yüzde 50.1’le seçimi kazanmıştı AKP ile MHP’nin ortak adayı İsa Yaşar Tezel de 20 bin 713 oy alarak yüzde 46.68’le ikinci olmuştu.

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Tezel, itiraz dilekçesi vererek 70 sandığın yeniden sayılmasını istedi. Sayım sonucu sonuç değişmezken, ‘usulsüz oylar’a Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edileceği açıklanmıştı.

Yasak geldi

Kentte oyların sayımı sürerken HDP’nin 100 araçlık konvoyuna karşıt görüşlü gruplar tepki gösterdi. Olaya büyümeden müdahale edildi.

Valilik, gelişmelerin ardından ‘provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla’ kentte 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu İle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır.”