İGDAŞ’tan gecikmiş fatura borçları için taksit kampanyası

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ), fatura borçlarını ödemekte zorlanan abonler için taksit kampanyası başlattı.

Fotoğraf: İBB

Gecikmiş fatura borçları, kredi kartıyla, vade farkı, ilave ücret, komisyon olmaksızın 10 taksitte ödenebilecek. Nakit ödeme yapmak isteyenler de gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, yine vade farkı olmaksızın dört taksitte ödeme yapabilecek.

Reklam

Son başvuru tarihi 31 Mart

Kampanyadan faydalanmak için, 31 Mart 2021 tarihine kadar başvurulabilecek.

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan tüm aboneler yararlanabilecek.

Kampanya hakkında bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, 2021 yılının ilk kampanyasında, özellikle pandemi nedeniyle ödeme güçlüğü çeken abonelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Reklam

“Kampanya ile evsel ya da ticari tüketim yapan tüm abonelerimizin doğalgaz ihtiyacını kesintisiz sağlayabilmesini; abonelerimizin varsa birikmiş borç yükünü rahatlıkla ödeyebilmelerini hedefliyoruz” diyen Özmen, aboneleri kampanyadan faydalanmaya davet etti.

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ vezneleri, site, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından yapabilecek.