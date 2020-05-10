İGDAŞ, faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi İGDAŞ, isteyenlerin faturalarının 30 günlük olarak yeniden düzenleneceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İBB’nin şirketi İGDAŞ hakkında 40-45 günlük süreler için fatura düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. İBB ise corona virüsü salgını nedeniyle sayaç okuma süresinin uzadığını belirtmişti. Kanuna göre fatura süresinin 25-35 gün arasında olması gerekiyor.

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Belediyenin bugün yayınladığı yazılı açıklamasında, ödenmeyen faturaların 30 günlük karşılıkları hesaplanarak yeni fatura düzenleneceği belirtildi. Ödenen faturalarda ise bu işlem talebe bağlı olacak.

Belediyenin açıklaması şöyle:

“Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Doğalgaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğalgaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.

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Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

‘Gerçek tüketim bedelleri’

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK’nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır.

Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır.”