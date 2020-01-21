İGDAŞ, doğalgaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, soğuklarla birlikte artan tüketim miktarı nedeniyle doğalgaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası başlattı. Kampanyaya bu yıl 13 banka katıldı.

Fotoğraf: Reuters

Kampanyada Akbank, İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası 100 lira üzeri olan faturalara vade farksız kredi kartına üç taksit uyguluyor. Kuveyt Türk Katılım Bankası 100 lira ile 2 bin lira arası, Vakıfbank 100 lira ile 20 bin lira arası faturaları üç taksite bölüyor.

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Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bir alt sınır olmaksızın tüm faturalara, QNB Finansbank ise 3 bin liraya kadar faturalara vade farksız kredi kartına iki taksit uyguluyor.

Halkbank ise 100 lira ile 50 bin lira arası faturalara dört taksit uyguluyor.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen şunları söyledi: “Havaların soğumasıyla birlikte, doğalgaz tüketimleri de artmaya başladı. Biz de abonelerimizin artan ısınma giderlerini kolayca ödemelerini sağlamak amacıyla taksit kampanyası başlattık. Bankalarla görüşmeler yaparak kampanyamıza katılımlarını sağladık. Amacımız, abonelerimizin hayatını kolaylaştırmak.”