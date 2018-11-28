IGA yetkililerinin ‘Ne bu acele’ sorusuna yanıtı: Öyle istendi, kem küm

İstanbul Havalimanı yetkilileri, havalimanının ‘acele’ açıldığıyla ilgili soruyla karşılaşınca ‘kem küm’ etti.

Hürriyet’ten Gülse Birsel, bugünkü köşesinde İstanbul Havalimanı’yla ilgili izlenimlerini aktardı.

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Birsel’e göre yeni havalimanı o kadar uzak değil. 16.15’te Nişantaşı’ndan yola çıktığını söyleyen Hürriyet yazarı, “17.00’de havalimanındaydım. Dönüşte 19.15’te çıkıp 20.00’de eve vardım. Yol düzgün. Fakat ıssız. 18 km kadar benzinci, gözlemeci, hatta sucu bile yok, haberiniz olsun” diye yazdı.

‘Su basma olayı arızaydı’

Havalimanında Birsel’e konuşan IGA (Istanbul Grand Airports) yetkilileri ise sosyal medyada gündeme gelen su basma görüntüleriyle ilgili “29 Ekim’den hemen önce, asma tavandaki yangına karşı su fışkırtma sisteminin test sürecinde olan bir arızaydı. İnşaat sırasında çatı ilk yapıldığında akıyordu, her yağmurda test ederek çözüldü. Şu an belki bir iki noktada sızma kalmıştır” dedi.

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Birsel, yetkililerin “Niye bu kadar acele? Seneye olsa ölür müydük?” sorusuna yanıtını ise şöyle aktardı: “Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar. Bu konu konuştuğum yetkililerin inisiyatifinde değil tabii. Ama eksiğin olmadığını, taşınma için en uygun ayların da bu aylar olduğunu, mesela ilkbahar-yazda zor olacağını, en az uçuşun kış ocak ayında olduğunu söylediler.”