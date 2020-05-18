İftar yemeğinde 13 kişiye virüs bulaştığını açıklayan Muş valisi: Misafirliğe gitmeyin

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye corona virüsü bulaştığını açıklayarak uyardı: “Misafir ağırlamayın, misafirliğe gitmeyin.”

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Vali Gündüzöz 20 kişilik iftar yemeğinde 13 kişiye corona virüsü bulaştığının tespit edildiğini ve salgının hala sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Bu zorlu zamanlarda gerek normalleşme süreci gerek Ramazan Bayramı, gerekse ısınan havalar bu hastalıkla mücadele kapsamında önümüzde dikkatli olmamızı gerektiren zorlu süreçler olarak durmaktadır. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın dışarıya gerekmedikçe çıkmaması, çıktığı zaman maske takması, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerek ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramında hiçbir şekilde misafir ağırlamaması ve misafirliğe gitmemesi önem arz etmektedir. Bu hastalığa karşı mücadelede tek bir kişinin dikkatli olması yeterli olmayacaktır. Unutmayalım ki; dikkatsiz davranan tek bir kişi bu hastalığı onlarca kişiye bulaştırarak bu sürecin uzamasına sebep olacaktır. Herkesin bu kurallara hem ailesi hem sevdikleri için uymasını önemle rica ediyoruz”.