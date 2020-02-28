İflasını isteyen AtlasGlobal’in borcu 220 milyon lira

Ali YILMAZ

Havayolu şirketi AtlasGlobal’in iflas talepli dava dosyasının detayları ortaya çıktı. İflasını isteyen şirketin borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 220 milyon lira. En büyük alacaklılardan biri Şekerbank. Davanın ilk duruşması 16 Nisan’da yapılacak.

AtlasGlobal (Atlasjet Havacılık AŞ) iki hafta önce iflasını istediğini açıklamıştı. Diken dava dosyasının detaylarına ulaştı.

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Şirketin iflas davası Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülüyor. Şirketin iflas talepli davasının gerekçesi şöyle: “Yaşanan mali zorluklar sonrası, şirketin aktif-pasif sermayesi borçları karşılamaya yetmiyor.”

Şekerbank’ın alacağı 89 milyon lira

Dava dosyasındaki bilgilere göre şirketin toplam borcu 31 Aralık 2019 itibariyle 219 milyon 996 bin 989 lira. Şekerbank’ın alacağı 88 milyon 647 bin 989 lira. Ziraat Bankası ve Odea Bank da şirketten alacaklı diğer finans kuruluşları. Bankaların yanı sıra bir dizi turizm firmasının da şirketten alacağı var. Holiday Travel & Tourism, Alze Turizm İnşaat AŞ, K12 Turizm Taşımacılık ve Albaker Turizm de şirketten alacaklı görünüyor.

Şirketin merkezinde haciz yapıldı

Dava dosyasına göre şirket geçen yıl 88 milyon 647 bin 924 lira zarar yazdı.

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Bunun yanı sıra şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, AtlasGlobal’in genel merkez binasında haciz işlemi yapıldı. Yapılan işlem sonrası, binada bulunan birçok eşya haczedildi. Kulislerde, gruba ait madencilik şirketinin de başka bir firmaya devredilebileceği konuşuluyor.