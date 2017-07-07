İflas tehlikesi: Çevrimiçi müzik platformu SoundCloud küçülmeye gidiyor

Çevrimiçi müzik platformu Soundcloud, iflas etme tehlikesi sebebiyle yüzde 40 oranında küçülmeye gidiyor.

Financial Times’ın haberine göre Berlin merkezli şirket zarar ettiği için yüzde 40 oranında küçülüyor ve ofislerinin yarısını kapatıyor.

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Şirketin kurucu ortaklarından Alex Ljung, Berlin ve New York ofislerine ağırlık vereceklerini ve 173 elemanı işten çıkaracaklarını söyledi. Spotify ve Apple Music gibi rakipleriyle mücadele etmekte zorlanan şirketin şirketin San Fransisco ve Londra ofisleri de kapanacak.

Uzun vadede başarı için işten çıkarmaların gerektiğini belirten Ljung, bunun zor bir karar olduğunu söyledi.

Spotify’a satılması gündeme gelmişti

Çoğunlukla yeni sanatçıların müziklerini ve listelerini yüklediği bir platform olarak tanınan SoundCloud, geniş skalada müzik tarzlarını ve pek çok şarkıyı barındırıyor.

Nisan ayında paralı üyelik sistemine geçen platformun, geçen sonbaharda Spotify’a satılması gündeme gelmişti.