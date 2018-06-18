‘İflas ekonomisi’: Bakkal sayısı yedi yılda 80 bin azaldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sayısının son yedi yılda 240 binden 162 bine gerilediğini belirterek, “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor” dedi.

AA’nın aktardığına göre, Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de ulusal zincir market sayısının 30 bine ulaştığını ve yedi yıl içinde bu sayının 44 bine çıkmasının beklendiğine işaret etti.

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Küçük esnafla birlikte yerel zincir marketlerinde yok olmaya başladığını aktaran TESK başkanı, 2010-2017 yıllarında şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısının yüzde 178 arttığını, aynı dönemde, ulusal zincirlerin toplam market sayısının ise yüzde 285 arttığını ifade etti.

Palandöken, bakkalların sayısının ise son yedi yılda 240 binden 162 bine gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor. Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması gerekmektedir. Kuralsızca açılan bu marketler, tıpkı AVM’ler gibi esnafa büyük zarar veriyor ve tedbir alınması artık kaçınılmaz.”