Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘İflas ekonomisi’: Bakkal sayısı yedi yılda 80 bin azaldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sayısının son yedi yılda 240 binden 162 bine gerilediğini belirterek, “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre, Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de ulusal zincir market sayısının 30 bine ulaştığını ve yedi yıl içinde bu sayının 44 bine çıkmasının beklendiğine işaret etti.

Reklam

Küçük esnafla birlikte yerel zincir marketlerinde yok olmaya başladığını aktaran TESK başkanı, 2010-2017 yıllarında şube sayısı en az beş ve üzerinde olan market zincirlerinin toplam mağaza sayısının yüzde 178 arttığını, aynı dönemde, ulusal zincirlerin toplam market sayısının ise yüzde 285 arttığını ifade etti.

Palandöken, bakkalların sayısının ise son yedi yılda 240 binden 162 bine gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal marketler, çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor. Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması gerekmektedir. Kuralsızca açılan bu marketler, tıpkı AVM’ler gibi esnafa büyük zarar veriyor ve tedbir alınması artık kaçınılmaz.” 

Reklam

Ekonomik vaatler: Erdoğan savunmaya odaklanacak, İnce OHAL’i kaldıracak

‘İflas ekonomisi’: Yılın ilk iki ayında 20 bini aşkın esnaf iflas etti

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye’de reşit nüfusun hepsi icralık

‘İflas ekonomisi’: Yılın ilk altı ayında 50 bini aşkın esnaf iflas etti

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...