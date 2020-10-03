İflas eden AtlasGlobal çalışanlarından eylem: Maaş ve tazminatımızı istiyoruz

İflas eden havayolu şirketi AtlasGlobal’in eski çalışanları, alacaklarının ödenmediğini belirterek şirketin sahibi Ali Murat Ersoy’un evinin önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 220 milyon lira borcu bulunan şirket, Kasım 2019’da tüm uçuşlarını durdurmuş, geçen şubat ayında da iflasını istemişti.

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İflasa kadar geçen sürede şirkette çalışanlar, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını belirterek Atlas Zedeler Adalet Platformu’nu (AZAP) kurmuştu.

10 aydır paralarımızı vermeyen Murat Ersoy’un kapısına dayandık! Hakkımızı ver! @AliMuratErsoy https://t.co/MLDRPDLzfa — A.Z.A.P Atlas Zedeler Adalet Platformu ✈ (@Atlasmagdurlari) October 3, 2020

Çalışanlar, alacaklarının 10 aydır ödenmemesi nedeniyle bugün Ali Murat Ersoy’un İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki evinin önüne giderek eylem yaptı.

Çalışanlar, ‘Miras değil işçinin alın teri’ yazılı döviz açarak Ersoy’u protesto etti. Eylemde, AtlasGlobal logosu bulunan maket yolcu uçağı da ateşe verildi.