Diken

Yaramazlara biraz batar!

İfadeye çağrılan dört emekli amiral emniyette

‘Montrö bildirisi’ nedeniyle tebligat yapılan dört emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Fotoğraf: Arşiv

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara’ya gitti.

Reklam

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

Reklam

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatılmıştı.

Gözaltındaki amirallerle görüşen avukat: Bildiri 10 günlük bir grup çalışması

Emekli amiraller, ilk ifadelerinde ‘Balyoz’u hatırlattı: Kaçacak değiliz

Gözaltındaki emekli amiralin kızından mektup: Son derece kötü koşullardalar

Amirallerin gözaltı süreleri neden uzatıldı? Beş kritik soru ne?

10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Darbecinin kardeşini büyükelçi tayin etmedin mi?

Erdoğan: CHP, darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor

AKP’li yetkili: Bildiri aslında Allah’ın lütfu

Emekli amirallerde muvazzaf bağı tespit edilemedi

Gözaltındaki amiralin eşi: İki kişilik tuvaletsiz odalarda üç kişi kalıyorlar

Emekli amirallere göre ‘bildiri’ değil ‘duyuru’

Soylu: Emekli amirallerin tüm irtibatlarını ortaya çıkardık

Erdoğan: Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız

Arşivden çıktı: Bahçeli’nin 2004’teki çağrısı

Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Emekli amirallere üç soru sorulacak

Emekli amirallere gözaltı

Başsavcılık: ‘Amiraller bildirisi’ne öncülük edenler tespit edildi

HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi fırsatçılıktır

YÖK ‘eksik kalmadı’: Bildiri, darbe çağrıştırıyor

Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

Kılıçdaroğlu: Bu sahte gündemler tutmaz

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Hangisi daha tehlikeli?

İfade özgürlüğüne Karamollaoğlu sahip çıktı

Akşener: İktidar tepiniyor

Bahçeli hükümete ‘yol gösterdi’: O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışına soruşturma

Emekli amirallerin ‘Montrö’ çıkışı hükümeti kızdırdı

SON HABERLER

9 Soruda: Her yönüyle Banksy

Sokak sanatının ‘efsane’ sıfatını hak eden imzası… Her işi beğeni gördüğü kadar merak da uyandırıyor… Kim olduğunu bilmesek de Banksy hakkında pek çok bilgiye sahibiz.

Bu bir utanç yazısı

Her birimiz kendi derdimize düşmüş, hayatlarımızı sürdürmeye çalışırken birilerini tümden unuttuk. Müzisyenleri.

Sırbistan’da aşı düşünenlere kötü haber

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türk vatandaşlarının Sırbistan’da ‘corona’ aşısı yaptırabileceğine ilişkin reklamların yanıltıcı olduğunu, oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.