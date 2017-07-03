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İzmit’te bir sitede bulunan kameriyede sokak köpeğine tecavüz ettiği öne sürülen 47 yaşındaki R.K., bölgede oturan bir kişi tarafından dövüldü. İfadesi alınan R.K., serbest bırakıldı.

Bayındırlık Kalıcı Konutları’nda bulunan bir sitede oturan M.T., sabah namazını kılmak için kalkarken, eşi dışarıdan gelen sesleri duyarak pencereden baktığında kameriyede köpeğe tecavüz eden kişiyi gördü.

Eşinin haber vermesi üzerine pencereden bakan M.T., evden dışarı çıkarak R.K.’yı dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.T. ve R.K’yı Bekirpaşa Polis Merkezi’ne götürdü.

Aldığı darbelerle yüzünde yaralar oluşan R.K. hakkında ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’tan soruşturma başlatılırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. M.T. hakkında ise kasten yaralama suçundan işlem yapıldı.