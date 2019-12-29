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Yaramazlara biraz batar!

İfadesi alınan yazar Kalkandelen: Hayvan hakları nedeniyle şikayet varmış

Cumhuriyet yazarlarından Zülal Kalkandelen, şikayet üzerine sabah saatlerinde polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan alınarak Kartal Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. İfadesi alınan yazar, hakkında ‘hayvan haklarıyla nedeniyle’ şikayet olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Kalkandelen sabah saatlerinde sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım!.”

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Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Kalkandelen şöyle yazdı: “Savcıya ifademi verdim. Hakkımda hayvan hakları meselesi nedeniyle şikayet varmış. Havaalanına gidiyorum. Uçağa yetişmeye çalışacağım.”

Kalkandelen Adalar’daki atlar için Saraçhane’deki İstanbul büyükşehir belediye binası önünde eylem yapan grupla birlikte 20 Aralık’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

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