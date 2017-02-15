İfade özgürlüğü ‘alarm veriyor’ diyen Avrupa Konseyi: İlk adım OHAL’i kaldırmak olmalı

Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü sorunlarını ‘alarm verici’ seviyede olarak yorumlayan Avrupa Konseyi, “Atılması gereken ilk adım mevcut OHAL’i kaldırmak ve kabul edilemez sayısız ifade özgürlüğü ihlalini tersine çevirmek” dedi.

‘OHAL kaldırılmalı’

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa Konseyi, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili yayımladığı raporunda, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında medyada çok sesliliğin ve bağımsızlığın azalmasına, ifade özgürlüğü aleyhine verilen yargı kararlarına, gazetecilerin güvenliğine ve internet medyası ile sosyal medyadaki kısıtlamalara dikkat çekti.

‘Alarm veren seviyelere ulaşan’ basın ve ifade özgürlüğü sorunlarının 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal koşulları altında daha da yoğunlaştığını belirten Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Muijnieks, “Atılması gereken ilk adım mevcut OHAL’i kaldırmak ve kabul edilemez sayısız ifade özgürlüğü ihlalini tersine çevirmek” dedi.

Aralarında radyo, televizyon ve gazetenin de bulunduğu yaklaşık 158 yayın organının darbe girişimi sonrası kapatıldığı ve 151 gazetecinin hapiste olduğu belirtilen raporda, “Ne Türkiye’nin karşılaştığı terör saldırıları ne de darbe teşebbüsü bu önlemleri haklı çıkarabilir” dendi.

‘Terörist propaganda konsepti çok geniş kullanılıyor’

Gazeteciler, milletvekilleri, akademisyenler ve toplumun geniş bir kısmının gittikçe artan yargısal tacize uğradığı belirtilirken, Türkiye’deki demokratik tartışma ortamının endişe verici şekilde küçüldüğü kaydedildi.

‘Terörist propaganda ve terörist bir grubu destekleme konseptlerinin çok geniş şekilde uygulanmasının’ ve bununla birlikte ‘fazlasıyla çok kullanılan karalamaların Türkiye’yi çok tehlikeli bir yola soktuğu’ belirtilen raporda, yaklaşık 4 bin 500 akademisyenin ihraç edilmesi ve HDP’li vekillerin tutuklanması eleştirildi.