İETT’den İstanbul trafiğine yeni hamle

İETT, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) çalışma nedeniyle Yeniköy-İstinye-Maslak istikametinde oluşan yoğun yolcu talebini karşılamak için bir yeni hat oluşturdu.

İlke Haber Ajansı’nın haberine göre, İETT Genel Müdürlüğü, Yeniköy-İstinye-Maslak Metro istikametindeki yoğun yolcu talebini karşılamak üzere mevcut hatlara ilaveten Yeniköy-İstinye-İTÜ Metro hattını oluşturdu. İstinye İskele-Yeniköy İskele-Hacıosman Metro güzergahındaki yeni hat, bir araç 32 sefer ile hizmet vermeye başladı.

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İstinye İskele-Maslak güzergâhında bir araçla günde 19 sefer yapan 22M hattında ise araç sayısı ikiye, sefer sayısı 38’e çıkartıldı. 50 dakika olan sefer aralığı böylece 15 dakikaya indi. Bu hattan İstinye-Çubuklu iskelesine ücretsiz aktarma imkânı da bulunuyor.