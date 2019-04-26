İETT’den 2018’de 80 milyon liradan fazla zarar

İETT 2018’de 80 milyon 299 bin 388 lira zarar etti.

Fotoğraf: DHA

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda İETT’nin 2018 faaliyet raporunu açıkladı.

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Bağış, kurumun gelir gider dengesiyle ilgili şunları söyledi: “2018 gelirimiz bir milyar 719 milyon 519 bin 349 Türk Lirası olarak yüzde 99.7 oranında gerçekleşmiştir. Giderimiz ise bir milyar 799 milyon 818 bin 737 TL olarak yüzde 84.1 oranında gerçekleşmiştir.”

Raporda şu istatistiklere yer verildi:

-8 bin 567 açık, 4 bin 883 kapalı olmak üzere İstanbul’da toplam 13 bin 450 İETT durağı bulunuyor.

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-2018’de 2 bin 477 otobüs, 235 milyon yolcuya 772 hatta 4 milyon 600 bin sefer ile hizmet vererek 114 milyon kilometre yol katetti.

-Metrobüste 593 araç, 284 milyon yolcuya yedi hatta 2 milyon 300 bin sefer ile hizmet vererek 78 milyon kilometre yol katetti.

-2018’de şoförlere 40 bin 729 saat, diğer personele ise 20 bin 510 saat olmak üzere toplam 61 bin 239 saat eğitim verildi.

Rapor 286 oyla İBB Meclisi’nde kabul edildi.