İETT’de şoför terörü: Bebekli yolcunun üzerine yürüyüp bağırdı, bir dövmediği kaldı

İstanbul’da benzerlerine sık sık rastlanan ‘şoför terörü’ bu kez bir İETT otobüsünde yaşandı. Bir şoför, kucağında bebek olan bir yolcuya bas bas bağırıp üzerine yürüdü, terör estirdi.

Olayı bir Twitter kullanıcısı sosyal medyada görüntüleriyle anlattı. 99Y numaralı otobüsten bir video paylaşan kullanıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Beyaz Masa’ya şikayette bulundu.

Şoförün, video görüntülerinden önce yol çalışmalarının yanından geçerken bir adamla tartıştığını ve oruçlu olduğunu söylediğini belirten yurttaş, daha sonra şoförün ani hızla viraja girdiğini, bu sırada annesinin kucağındaki bebeğin kafasını demire çarptığını aktardı.

Kadının şoförün yavaş sürmesini istemesi üzerine, şu görüntüler oluştu:

Yarım saat evvel 99Y otobüsünün şoförü bir kadının üzerine yürüyerek saldırdı. @ibbBeyazmasa

Araç plakası 34 EG 2371

Şoför sicil no.HO8770 pic.twitter.com/hYV1VaFrRj — Pınar 1.50 (@flutcu2) June 1, 2017

İETT, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yayınladığı açıklamada, şoförün sertifikasına el konulduğunu belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurdu.