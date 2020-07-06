İETT otobüsü üst geçit direğine çarptı: 16 yaralı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, D-100 Karayolu’nda, HT29 hattında çalışan bir İETT otobüsünün üst geçit direğine ve refüje çarpması sonucu otobüsteki 16 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Haramidere durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanan otobüsün sürücüsü arızayı gidermek için otobüsten indi. El freninin tutmaması sonucu hareket etmeye başlayan otobüs, üst geçit direğine ve refüje çarparak durabildi.

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Yaralılar, kaza mahalline giden sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri de sevk edilirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yan yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken D-100 Karayolu’nda trafiğin kontrollü olarak ilerlediği belilrtildi.

İETT Genel Müdürlüğü, soruşturma başlatıldığını ve sonuçlanana kadar otobüs şoförünün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.