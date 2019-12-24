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Yaramazlara biraz batar!

İETT otobüsü devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, bu sabah saat 09:45 sıralarında Çekmeköy-Şile otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yan yattı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Kaza sebebiyle Şile otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

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