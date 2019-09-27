İETT metrobüsün gece hattında sefer ve araç sayısını artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT, 24 saat çalışan ’34 G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme’ metrobüs gece hattında araç ve sefer sayısını artırdı.

Fotoğraf: DHA

İBB başkan Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos’tan itibaren cuma ve cumartesi günleri altı metro ve 24 otobüs hattında gece ulaşımının başlayacağını duyurmuştu.

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İETT’nin yeni uygulaması kapsamında cuma ve cumartesi gecesi 00:00-03:00 saatleri arasında yaşanan yoğunluğu azaltmak için cuma gecesi mevcut 30 araca sekiz araç daha ilave edilecek.

Cumartesi gecesi ise aynı saatlerde mevcut 35 araca 15 araç ilave edilerek toplam 50 araçla hizmet verilecek.

Böylelikle söz konusu gece seferleri yüzde 27 oranında artırılacak.