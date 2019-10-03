İETT ‘İstanbul’u seven’ 10 kadın şoför alacak

İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 10 kadın şoför alacağını duyurdu. Kadın şoförlerin, ‘İstanbul’u sevmesi’ şart koşuldu.

Fotoğraf: DHA

Açıklamada, bu uygulamanın ilk kez yapıldığı vurgulanarak, internet üzerinden ilan verildiği belirtildi.

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İETT’nin açıklamasında, şöyle dendi: “Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz.”

İETT’nin verdiği iş ilanında, adayların ‘İstanbul’u sevmesi’ şartı da yer aldı. İlandaki şartlar şöyle sıralandı.