İETT Genel Müdürlüğü’ne Alper Bilgili atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dokuz ay önce İETT Genel Müdürlüğü’ne vekaleten getirdiği Hamdi Alper Kolukısa’yı görevden alarak yerine Aras Kargo, Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında genel müdürlük yapan Alper Bilgili’yi atadı.

İBB’den yapılan yazılı açıklama ile İETT genel müdürünün değiştiği bildirildi. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu’nun İETT Genel Müdürlüğü’ne Alper Bilgili’yi atadığı belirtildi.

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Alper Bilgili kimdir?

Bilgili 1972 doğumlu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini ise aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde ulaşım mühendisliği alanında yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimi de alan Bilgili, 1999 yılında Omsan Lojistik’te çalışmaya başladı. 2002-2005 yılları arasında Arkas Lojistik ve Aras Kargo firmalarında çeşitli görevlerde bulunan Bilgili, 2005-2019 yılları arasında Mars Lojistik ve Ekol Lojistik firmalarında Genel Müdür olarak görev yaptı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ÜDY (Üst Düzey Yönetici) i ve IRU tarafından verilen CPC mesleki yetkinlik belgelerine de sahip olan Alper Bilgili, 2011 yılında IRU Karayolu Taşımacılığı Tepe Yöneticisi, 2013, 2015, 2017 yıllarında ise Atlas Yılın Karayolu Taşımacılığı Yöneticisi Ödülleri’ni aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Bilgili, iyi derecede İngilizce biliyor.