İETT gece seferleri ‘normalleşme’yle yeniden başlıyor

İstanbul’da, İETT’nin Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan gece seferleri ‘normalleşme’ döneminde tekrar başlıyor.
İETT’nin gece seferleri pandemi tedbirleri nedeniyle 17 Nisan’da durdurulmuştu.
AA’nın haberine göre, kurumun yazılı açıklamasında ‘normalleşme’ kapsamında dokuz seferin bu gece itibarıyla yeniden hizmet vereceği belirtildi.
Haftanın her günü sabaha kadar hizmet verecek hatlar şöyle:
- 15F Beykoz-Kadıköy
- E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy
- 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy
- 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy
- 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar
- 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı
- 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim
- E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro
İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında iki araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.
Metrobüs hatları ise her gün saat 05:00’e kadar, 10 dakikada bir sefer yaparak çalışmaya devam edecek.