İETT gece seferleri ‘normalleşme’yle yeniden başlıyor

İstanbul’da, İETT’nin Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında durdurulan gece seferleri ‘normalleşme’ döneminde tekrar başlıyor.

Fotoğraf: DHA

İETT’nin gece seferleri pandemi tedbirleri nedeniyle 17 Nisan’da durdurulmuştu.

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AA’nın haberine göre, kurumun yazılı açıklamasında ‘normalleşme’ kapsamında dokuz seferin bu gece itibarıyla yeniden hizmet vereceği belirtildi.

Haftanın her günü sabaha kadar hizmet verecek hatlar şöyle:

15F Beykoz-Kadıköy

E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy

19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar

25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı

40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim

E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında iki araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak.

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Metrobüs hatları ise her gün saat 05:00’e kadar, 10 dakikada bir sefer yaparak çalışmaya devam edecek.