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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İDO’da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle:

23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş 

23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

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Şehir Hatları

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle:

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

07:45 Karaköy-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy

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