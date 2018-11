İDO’dan sonra TURYOL da iç hat seferlerini durdurabilir

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can, İDO gibi iç hat seferlerini durdurabileceklerini açıkladı.

2011 yılında özelleştirilen İDO, 1 Aralık’tan itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar seferlerini geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Can, İDO’nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi.

TURYOL’un da İDO’nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

Günde 470 sefer

İDO’nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO’nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebiliriz. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO’nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok. Tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.

TURYOL, İstanbul’da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer yapıyor.