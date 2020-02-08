İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle;
- Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 08:00, 09:30, 13:00
- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya): 10:30, 13:00, 15:30
- Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas): 09:30
- Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 10:00
- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas): 13:00
- Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya): 14:25
İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle;
- Bursa – Büyükçekmece: 08:00
- Kadıköy – Yenikapı – Bursa: 08:10
- Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy: 08:30
- Bandırma – Yenikapı – Bostancı: 09:30
- Kadıköy – Yenikapı – Bursa: 09:50
- Bursa – Yenikapı – Kadıköy: 10:30
- Büyükçekmece – Bursa: 10:30
- Bostancı – Yenikapı – Bandırma: 18:45