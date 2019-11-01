İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üç kamu bankasının 1 Kasım itibariyle ticari kredi faiz oranlarında 200 puan indirime giderek faizleri yüzde 11-13.5 aralığına çekeceğini, böylece ticari kredi faizlerinin 2014 Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye ineceğini söyledi.