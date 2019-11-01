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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi’ndeki bazı seferlerini kötü hava şartları nedeniyle iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

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BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

13:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

İDO

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07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:00 Bursa-Büyükçekmece

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10:30 Büyükçekmece-Bursa

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