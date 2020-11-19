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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO’nun iptal ettiği seferler şöyle:

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07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa 

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


BUDO’da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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