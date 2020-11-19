İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarınki Merkez Bankası toplantısından bir gün önce yüksek faizle ilgili olumsuz görüşünü bir kez daha dile getirdi: “Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Mümkün değil.”