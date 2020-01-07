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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler ise şöyle: 

İDO’nun sefer iptalleri

  • 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
  • 08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
  • 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 
  • 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
  • 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO’nun sefer iptalleri

  • 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 
  • 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
  • 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
  • 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
  • 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 
  • 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 

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