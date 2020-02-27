İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda seferler lodos nedeniyle iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları’nda lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın internet sitelerindeki açıklamalara göre sert esen lodosun oluşturduğu olumsuz hava şartları nedeniyle seferler iptal edildi.
İDO’da iptal edilen seferler:
07:30 – Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 – Bostancı-Beşiktaş
07:45 – Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 – Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 – Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 – Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 – Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO’da iptal edilen seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
Şehir Hatları’nda iptal edilen seferler şu şekilde:
08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar
07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:50 Kadıköy-Sarıyer
07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı
07:45 Bostancı-Adalar
07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü
07:30 Beşiktaş-Adalar
07:10 Adalar-Beşiktaş
07:05 Bostancı-Büyükada
07:00 Büyükada-Bostancı
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı