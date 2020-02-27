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Yaramazlara biraz batar!

İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda seferler lodos nedeniyle iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları’nda lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nın internet sitelerindeki açıklamalara göre sert esen lodosun oluşturduğu olumsuz hava şartları nedeniyle seferler iptal edildi.

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İDO’da iptal edilen seferler:

07:30 – Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 

07:40 – Bostancı-Beşiktaş

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07:45 – Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 – Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 – Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 – Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10:30 – Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO’da iptal edilen seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30  Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 

14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

Şehir Hatları’nda iptal edilen seferler şu şekilde: 

08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Sarıyer

07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07:45 Bostancı-Adalar

07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü

07:30 Beşiktaş-Adalar

07:10 Adalar-Beşiktaş

07:05 Bostancı-Büyükada

07:00 Büyükada-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı

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