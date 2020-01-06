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Yaramazlara biraz batar!

İDO ve BUDO bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

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İDO:

  • 07:45 Bandırma – Yenikapı-Bostancı
  • 08:10 Kadıköy – Yenikapı-Bursa  
  • 08:30 Bursa-Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
  • 09:50 Kadıköy – Yenikapı-Bursa 
  • 10:30 Bursa – Yenikapı – Kadıköy

BUDO:

  • 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
  • 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
  • 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
  • 14:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
  • 16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
  • 18:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

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