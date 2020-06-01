İDO seferleri kademeli olarak başlıyor

Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferlerini bugün itibarıyla başlatan İDO, yarın da bünyesindeki diğer seferlerini kademeli olarak başlatacak.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova hattındaki seferleri bugün itibarıyla başladı.

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Kurumun resmi internet sitesinde bilet işlemi için Hayat Eve Sığar (HES) kodunun alınması, gemilerde maske takılması gerektiğine dikkat çekildi ve “Tüm yolcularımızın sefer saatinden en az 15 dakika önce kimlikleriyle birlikte terminallerimizde bulunması gerekmektedir” dendi.