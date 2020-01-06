İDO, fırtına yüzünden seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler, şöyle:
- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi
- Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferi
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30 seferi
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14:50 seferi
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:00 seferi
- 07:30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.