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Yaramazlara biraz batar!

İDO, fırtına yüzünden seferleri iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yarın yapılması planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler, şöyle:

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  • Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi
  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30 seferi
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 14:50 seferi
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:00 seferi
  • 07:30 Bostancı Kadıköy Yenikapı Bakırköy seferi ise Kadıköy iskelesine uğramadan yapılacak.

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