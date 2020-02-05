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Yaramazlara biraz batar!

İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

İstanbul’da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

Fotoğraf: DHA

İptal edilen seferler şöyle:

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Şehir Hatları

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:45 Karaköy-Kabataş

07:30 Beşiktaş-Büyükada

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07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

07:40 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy

07:40  Bostancı-Beşiktaş

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 

10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

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