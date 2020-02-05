İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

İstanbul’da lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
Şehir Hatları
07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
07:45 Karaköy-Kabataş
07:30 Beşiktaş-Büyükada
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş
06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş
İDO
07:40 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07:40 Bostancı-Beşiktaş
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
BUDO
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)