İDO, BUDO ve Şehir Hatları’nda sefer iptalleri

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, ‘Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.