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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’le ilgili ‘halkı galeyana getiren provokatif’ paylaşımlara gözaltı

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Gaziantep’te ‘halkı galeyana getirecek şekilde provokatif paylaşım yaptıkları’ belirlenen 26 şüpheliden dördü gözaltına alındı.

Gaziantep valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: “27.02.2020 günü Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Bu minvalde sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunarak, provokatif eylemler içerisinde olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 26 kişi tespit edilmiş, kişiler hakkında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurum ve organlarını aşağılamak sureti ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan adli işlemlere başlanılarak, dört şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir.”

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