İdlib’den Türkiye’ye ‘koruma kalkanı’ çağrısı

Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye sınırındaki İdlib bölgesini yöneten cihatçı muhalif hükümetin başkanı Fawaz Hilal, son zamanlarda Suriye hükümet güçleri ile Rusya savaş uçaklarının yoğun saldırısına uğrayan bölgeyi koruması için Türkiye’den kendilerine ‘kalkan’ olmasını ve bölgede kurduğu kontrol noktalarını güçlendirerek Suriye ve Rus savaş uçaklarını engellemesini istedi.

Fawaz Hilal. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Suriye’de muhaliflerin elindeki son önemli bölge olan İdlib ilinde kurulan ‘Kurtuluş Hükümeti‘nin başkanı Fawaz Hilal, Hama ilinin kuzeyi ile İdlib ilinin güneyinde bulunan savınma hatlarının kırılması halinde, Suriye hükümet güçlerinin durdurulamayacağını ve Türkiye sınırına kadar dayanacaklarını açıkladı.

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Hilal, Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde, ‘askerden arındırılmış çatışmasızlık bölgesinde’ görev yapan Türk askeri personeline karşı son olarak Suriye hükümet güçleri tarafından top ateşi açıldığını ve iki Türk askerinin yaralandığını hatırlatarak, “Türkiye bu yüzden İdlib’deki pozisyonunu güçlendirmek için bir adım atmıyorsa, bu, soru işaretlerini arttırır” dedi.

Hilal, İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgeleri’nde Türk askeri personelinin konuşlanması ile ‘bölge halkının da korunmuş olacağını’ düşündüklerini, ancak şu anki durumun, bundan çok farklı olduğunu, “Gerçek şu ki, buradaki Türk pozisyonları, kendilerini korumaktan aciz” sözleriyle ifade etti.

Hilal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk tarafının, bölgede kurduğu bu kontrol noktalarını savunmasını, Rus ve Suriye jetlerinin bölge üzerinde uçuşları ile kuşatılmış bölgeleri bombalamasını önlemesini istiyoruz. Ankara, bölgedeki rolüne ve burada kurduğu pozisyonlarla ne yapmak istediğine açıklık getirmeli.”

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İdlib bölgesinde, 2016’da el-Kaide’den ayrıldığını açıklayan ve adını ‘Tahrir el-Şam’ olarak değiştiren el-Nusra örgütü güçlü. Bölgenin Suriye hükümet güçleriyle olan sınırları ile bir çok önemli yerini kontrol eden Nusra örgütü, Fawaz Hilal’in ‘Kurtuluş Hükümeti’ni de destekliyor.

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya göre, İdlib bölgesinde, ‘askerden ve cihatçı gruplardan arındırılmış çatıymasızlık bölgeleri’ kurulmuş, Türkiye ve Rusya, bu bölgelerdeki ihlalleri önlemek için askeri personel görevlendirmişti. Ancak suriye hükümeti, İdlib’deki Nusra militanlarının, sık sık ‘çatışmasızlığı’ ihlal ettiğini öne sürerek, bölgeye saldırlarını sıklaştırmıştı.

ABD merkezli tıp örgütü Tıbbi Bakım ve Yardım Örgütü’ne (UOSSM) göre, 28 Nisan’dan bu yana, Suriye ve Rus uçaklarının bölgedeki bombardımanlarında 229 sivil öldü, 727 sivil de yaralandı.

İdlib bölgesinin nüfusu, geçtiğimiz yıllarda Humus ve Guta gibi bölgelerden çıkartılan muhalif gruplar ve ailelerinin de getirilmesiyle, 250 bin kişiye ulaşmıştı. Suriye hükümetinin saldırısı sonucu, bu insanların yeniden Türkiye sınırına yığılması söz konusu.