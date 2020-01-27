İdlib’den Türkiye sınırına gelenlerin sayısı 480 bini geçti

Suriye’de, İdlib ve kırsalına yönelik saldırılar nedeniyle göç devam ederken, son üç günde Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı 480 bini aştı.

Fotoğraflar: DHA

Suriye ordusu ve destekçiler tarafından havadan ve karadan yapılan saldırlar nedeniyle son üç günde 32 bin kişi daha evlerini ve yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi.

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Son günlerde Hayyan, Anadan, Ayn Cara, Kasimiyye, Sellüm, Daret İzze, Etarib, Hureytan, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara’dan göçler devam ederken, siviller daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kontrol altına aldığı ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ bölgelerine geliyor.

Saldırılardan kaçanların gelerek, yerleştikleri alanlarda çadır, gıda ve ısınma malzemelerine ihtiyacın olduğu belirtildi.