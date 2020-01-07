Diken

Yaramazlara biraz batar!

İdlib’den 31 bin kişi daha Türkiye sınırına kaçtı; toplam 360 bini buldu

Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib vilayetindeki saldırıları nedeniyle, son dört günde 31 bin sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı. 

Reklam

AA’nın sitesinde yer alan habere göre geçen yılın kasım ayı başından bu yana saldırılardan sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 360 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Saldırıların artması halinde İdlib’in güneyinden de göçlerin başlamasından, 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

Akşener: Bakana sordum, ‘İdlib’den gelen 2 milyon kişiyi durduramayız’ dedi

Akar: İdlib’deki TSK’ya ait gözlem noktaları boşaltılmayacak

BM: İdlib’de 235 bin kişi Türkiye sınırına kaçtı

Kızılay, İdlib’den göçenler için Suriye’de çadır kentler kuracak

Suriyeli grup: 216 bin kişi Türkiye sınırına doğru gidiyor

Reuters: İdlib’deki TSK gözlem noktası Suriye ve İranlı milisler tarafından kuşatıldı

Dışişleri heyeti, Rusya’da Suriye ve Libya’yı görüşüyor

Saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına gelen Suriyelilerin sayısı 100 bine ulaştı

Binlerce insan İdlib’den Türkiye sınırına göç yolunda

Suriye’de Esad güçleri İdlib’i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı

Rusya: Suriye İdlib’de ateşkes ilan etti

Akar: İdlib’de meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Erdoğan-Putin zirvesinde İdlib için mutabakat yok

Türkiye İdlib’de nasıl sıkıştırıldı?

Lavrov: Suriye’nin İdlib saldırısı Türkiye’yle anlaşmayı ihlal etmiyor

Erdoğan’dan Putin’e: Suriye’nin İdlib taarruzu Türkiye için tehdide dönüştü

SON HABERLER

Reuters: Hafter güçleri Libya’nın en önemli kentlerinden Sirte’ye girdi

Libya’nın doğusundaki Tobruk ve Bingazi merkezli, kendilerine ‘Libya Ulusal Ordusu’ (LNA) adını veren General Halife Hafter’e bağlı askeri güçlerin, Türkiye’nin yardım için asker göndereceği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) kontrolündeki en önemli merkezlerden Akdeniz kıyısındaki Sirte kentini ele geçirdiği bildiriliyor. Hafter güçlerinin kente girdiğini, kentteki görgü tanıkları da doğruladı.

ABD’li savunma bakanı: Irak’tan çekilme söz konusu değil

ABD askeri makamlarının, Irak Meclisi’nin ‘yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması’ kararının ardından, Irak’tan çekileceklerine ilişkin Irak Savunma Bakanlığı’na mektup gönderdikleri iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise Pentagon’da yaptığı açıklamada “Irak’tan çekilme söz konusu değil” derken, mektubun varlığını yalanlamadı. Esper, ‘Mektubun ABD askerlerinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili olabileceğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...