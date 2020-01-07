İdlib’den 31 bin kişi daha Türkiye sınırına kaçtı; toplam 360 bini buldu

Suriye hükümetine bağlı güçlerin İdlib vilayetindeki saldırıları nedeniyle, son dört günde 31 bin sivilin daha Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırıları ve karadaki ilerlemesi üzerine binlerce insan Türkiye sınırına doğru göç etmeye başlamıştı.

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AA’nın sitesinde yer alan habere göre geçen yılın kasım ayı başından bu yana saldırılardan sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 360 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Saldırıların artması halinde İdlib’in güneyinden de göçlerin başlamasından, 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.