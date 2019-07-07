İdlib’deki hava saldırılarında iki ayda 130’u çocuk 544 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) verilerine göre, Rusya ve Suriye ordularının 26 Nisan’dan beri ortak operasyon düzenledikleri İdlib’deki hava saldırılarında 130’u çocuk 544 sivil hayatını kaybetti; 2 bin 117 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

SNHR Başkanı Fadıl Abdulgani, “Rus ordusu ve Suriyeli müttefikleri kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor ve rekor sayıda tıbbi tesisi bombalıyor” dedi.

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Rusya ve Suriye ise misket bombalarıyla sivillerin yaşadığı bölgeleri vurduklarını yalanlıyor ve El Kaide gibi cihatçı grupların kontrol altında tuttuğu bölgeleri hedef aldıklarını ileri sürüyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen ay İdlib’e yönelik hava saldırıları sonucunda yaklaşık 300 bin kişi evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgelere gitmek zorunda kaldı.

“Birçok köy tamamıyla tahliye edildi” diyen İdlib merkezli ‘Sivil Savunma’ kuruluşunun sözcüsü Ahmed Şeyho, geçen ayki saldırıların 2015 yılından bu yana bölgede yaşanan en yıkıcı saldırılar olduğunu vurguladı.

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Geçen cuma günü, İdlib’in kuzeyindeki bir köyde Suriye ordusuna ait helikopterler tarafından atılan varil bombaları nedeniyle içlerinde çocukların da bulunduğu 15 kişinin öldüğü açıklanmıştı.