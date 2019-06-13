İdlib’de TSK’ya 35 havan atışı: Üç asker hafif yaralandı

Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetindeki gözlem noktalarından birine dün gece havan topu atışlarıyla düzenlenen yoğun saldırıda üç asker hafif yaralandı.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada saldırının ‘Suriye rejim güçleri kontrolündeki’ Es Şeriya bölgesinden Zaviye mevkiindeki 10 numaralı gözlem noktasına yapıldığı bilgisi verildi. Toplam 35 havan topu atışının ‘kasıtlı şekilde’ yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle dendi: “Üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir.”

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Rusya dün İdlib’de ateşkesin sağlandığını duyururken bazı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından ‘ateşkes yok’ açıklaması gelmişti. Türkiye’nin İdlib’de 12 gözlem noktası bulunuyor.