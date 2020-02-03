İdlib’de TSK unsurlarına Suriye ordusu ateş açtı, dört asker hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara Suriye hükümet güçleri tarafından topçu ateşi açılması sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere dokuz asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle: “İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.”

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Rusya destekli Suriye ordusu, büyük ölçüde muhaliflerin kontrolünde olan İdlib kentinde son dönemde ilerlemeye başlamıştı. Son olarak, Suriye ordusunun İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girmesi üzerine Milli Savunma Bakanlığı ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurmuştu. Türkiye’nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.