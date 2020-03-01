İdlib’de Suriye’ye ait uçağın vurulduğu iddia edildi; SANA ‘Türk İHA’sı’ dedi

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldüğü iddia edildi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise düşen aracın Türkiye’ye ait bir İHA olduğunu öne sürdü.

Fotoğraf: Twitter

Euronews’un haberine göre, görgü tanıkları jetin Rus yapımı Su-24 tipi savaş uçağı olduğunu ve büyük ihtimalle MANPADS adı verilen omuzdan fırlatmalı uçak savar füzesiyle vurulduğunu belirtti.

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Reuters’in haberine göre, Suriye ordusu ülkenin kuzeybatı hava sahasının tüm uçak ve İHA’lara kapatıldığını duyurdu.

Rus Savunma Bakanlığı Rusya’ya ait herhangi bir uçağın vurulmadığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, düşürülen aracın Suriye jeti olduğuna ilişkin haberini ise sildi.