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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’de Suriye uçakları gün boyu ‘ılımlı muhaliflerle’ çatışma bölgesini bombaladı

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası, gün boyu Suriye hükümeti uçakları tarafından bombalandı. Sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ‘ılımlı muhalifler’le, Suriye askerleri arasında da çatışmalar yaşandığı bildirildi.  

Fotoğraf: DHA

Suriye hükümet güçleri ile birbirlerine yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla çatışıyor. Suriye hükümetinin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.

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