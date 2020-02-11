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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’de Suriye ordusuna ait bir helikopter düştü

Suriye’nin İdlib kentindeki An Nayrab yakınlarında Suriye ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.”

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DHA ise uçağın ‘muhalifler’ tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Dün Suriye ordusunun saldırısı sonucu beş askerin hayatını kaybetmesi sonrasında CHP, TBMM Genel Kurulu’nda ‘İdlib‘ konulu genel görüşme talebine ilişkin önerge hazırlamış, Rusya ise Türkiye’nin yaptıkları anlaşmayı uygulamak zorunda olduğunu açıklamıştı.

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