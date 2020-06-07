İdlib’de saldırıda yaralanan asker 43 gün sonra hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen saldırı sonucu yaralanan ve 43 gündür hastanede tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er İsmail Anayurt hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Anayurt, 26 Nisan’da Suriye’nin İdlip kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınmıştı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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Tokat Vailiği’nden yapılan açıklamada şöyle dendi: “Suriye İdlib’de 26.04.2020 tarihinde yaralanan tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Tokat Erbaalı hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Tokatlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun.”