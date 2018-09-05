İdlib’de saf tutma arayışı: Rusya ve ABD elçilerinden Ankara’ya sıcak mesaj

Suriye’de İdlib’e yönelik başlaması beklenen operasyon öncesi Ankara odaklı diplomatik trafik hızlandı. Rusya’nın Ankara büyükelçisi “Türkiye ile yakın temas içindeyiz” derken ABD’nin Ankara maslahatgüzarı “Türkiye ile İdlib konusunda aynı endişelere sahibiz” diye konuştu.

Suriye ordusu, Rusya ve İran’ın desteğiyle önümüzdeki günlerde cihatçı grupların elindeki son vilayet İdlib’i almak için operasyon başlatmaya hazırlanıyor. BM rakamlarına göre bölgede bulunan 2.5 milyon sivilin güvenliğiyle ilgili endişeler 7 Eylül’de Tahran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cmhurbaşkanı Hasan Ruhani İdlib tarafından masaya yatırılacak. Zirve öncesi Ankara merkezli diplomatik trafik de hızlandı.

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ı ziyaret etti. Görüşme sonrası 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak üçlü zirvede çözüm için mükemmel bir fırsat doğacağını belirten Yerhov, İdlib’le ilgili Türk partnerleriyle çok sıkı bir temas içinde olduklarını söyledi.

Bozkır’ın bugün diğer bir konuğu da ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier’di.

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Görüşme sonrası “İdlib’e müdahaleyle ilgili Türkiye’yle aynı endişeleri taşıyoruz” diyen Hovenier bu sözleriyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Allah göstermesin, buralara füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır” sözlerine atıf yapmış oldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Ankara’ya gelip Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Çalışma grupları da görüşmüş

Görüşme trafiği sürerken Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Suriye konusunda Türkiye ve Rusya çalışma grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos-4 Eylül’de Ankara’da yapılmıştır” dendi. Açıklamada görüşmenin ayrıntılarına yer verilmedi.