İdlib’de Rus savaş uçağı düşürüldü, pilot hayatını kaybetti

Suriye’de Rusya’ya ait savaş uçağı düşürüldü, pilot hayatını kaybetti.

Londra merkezli gözlemevinin başkanı Rami Abdal Rahman, uçağın ‘çatışmasızlık bölgeleri’nden biri olan İdlib’de muhalifler tarafından düşürüldüğünü, pilotun da esir alındığını söyledi.

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Uçağın hangi grup ya da muhalif örgüt tarafından düşürüldüğüne dair gözlemevinden bir bilgi verilmedi. Bölgede cihatçı örgütlerin olduğu biliniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Su-25 tipi savaş uçağının düştüğünü doğrulayarak paraşütle atlayan pilotun çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya, çatışmanın El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede yaşandığını bildirdi.

Ayrıca bakanlık bölgede bombardıman düzenlendiğini, 30 El Nusra militanının öldürüldüğünü duyurdu.