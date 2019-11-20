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Yaramazlara biraz batar!

İdlib’de mülteci kampına roketli saldırı: Çocuklar da dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki mülteci çadır kampına düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın İdlib’deki yerel medyadan aldığı bilgiye göre saat 20:00 sıralarında Hatay sınırındaki İdlib kentinin kuzeyindeki Kah köyündeki çadır kente, Suriye hükümet güçleri tarafından roket saldırısı düzenlendiği belirtildi. Çadır kentte bulunan doğum hastanesi ve çadırların hedef alındığı ifade edilen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülürken, ölenlerin yarısından fazlasının çocuk olduğu belirtildi. 

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Yerel medyadaki haberlerde, en az 10 kişi olarak açıklanan ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu bildirildi.

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