İdlib’deki muhalif kampına hava saldırısı

Rus savaş uçakları, Suriye’nin İdlib ilinde muhaliflerin eğitim kampını vurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre, İdlib’in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Feylaku’ş Şam güçleri havadan vuruldu. SMO, Türkiye tarafından destekleniyor.

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Saldırı, Türkiye’nin İdlib vilayetindeki Suriye sınırından yaklaşık 10 km uzaklıktaki kampı hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hayatını kaybeden sayısının 34 olduğunu ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Reuters en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Rus hava kuvvetlerinin desteklediği Suriye hükümet güçleri Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı 2011’de protestolarla başlayan karışıklığın neredeyse dokuz yıl sonrasında muhalifleri Türkiye sınırında küçük bir bölgeye sıkıştırmıştı.

Ankara bölgeye bu yıl Suriye hükümet güçlerini durdurmak ve göçmenlerin İdlib sınırından Türkiye’ye akın etmesini engellemek için binlerce birlik göndermişti.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart’ta Moskova’da yeni bir mutabakat sağlanmıştı.