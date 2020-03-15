İdlib’de ilk Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ilk Türk-Rus ortak devriyesinin İdlib’deki M4 karayolunda yapıldığını duyurdu.

Fotoğraf: MSB

Bakanlığın internet sitesinden yayınlanan açıklamada “Moskova mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi” ifadelerine yer verildi.

Reklam

Moskova Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.https://t.co/RMKrHUireC#MSB #TSK pic.twitter.com/8d2j0LDI8l — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 15, 2020

Suriye ordusunun İdlib kentinde Türk askerine 27 Şubat’ta düzenlediği hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, bunun ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, Suriye ordusuna ait çok sayıda hedef vurularak imha edilmişti. Suriye ordusu da Türk birliklerine yönelik saldırılarına devam etmişti.

Türkiye ile Rusya, 5 Mart’ta düzenlenen zirvede, Suriye’nin İdlib bölgesinde ateşkes ilan ederken, ortak bir mutabakat imzalayarak M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca ortak devriyeye karar vermişti.